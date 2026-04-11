В одном из домов Казани произошел пожар, спасли четыре человека

Одной из спасенных стала 90-летняя женщина, которую отвезли в 7-ю горбольницу

Фото: Динар Фатыхов

В квартире, расположенной на первом этаже дома №7 по ул. Габишева, произошел пожар. Пожарным удалось потушить пламя за 35 минут, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Отмечается, что открытое горение ликвидировали на кухне и в коридоре квартиры на общей площади 15 кв. м.

В ходе тушения пожарные спасли и вывели из задымленного помещения и с верхних этажей четырех человек, включая 90-летнюю женщину. Пенсионерку передали медикам скорой помощи и отвезли в 7-ю горбольницу.

Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора.

Ранее сообщалось, что раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасность в республике, в том числе пожарную, во время Пасхи.

Никита Егоров