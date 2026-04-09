Более 350 случаев незаконного подключения к централизованным сетям выявили в Казани за 2025 год

Несанкционированные врезки приводят к перегрузкам сетей, авариям и слабому напору воды у соседей

В Казани продолжается борьба с самовольными подключениями к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения. За 2025 год специалисты «Водоканала» выявили 352 случая несанкционированного подключения, а за первый квартал 2026 года — уже 145 случаев. Из выявленных в 2025 году самовольных подключений от воды и канализации отключили 263 объекта: 209 по водопроводу и 54 по водоотведению.

Работа по обнаружению незаконного подключения к централизованным сетям ведется на постоянной основе силами управления безопасности и контроля над ресурсами МУП «Водоканал»: агентами, инженерами, слесарями, выездными инспекторами. Такая ежедневная интенсивная работа уже дает свои результаты — количество нелегальных подключений постепенно сокращается, а ответственность населения, напротив, растет.

Как объяснили в пресс-службе «Водоканала», нарушители, желающие сэкономить, осложняют жизнь не только ресурсоснабжающей организации, но и своим соседям — добропорядочным абонентам. Причем незаконно к централизованным сетям подключаются не только физические лица, но и коммерческие организации.

«Незаконные дополнительные подключения к сетям, рассчитанным на определенное количество установленных пользователей, приводят к значительным перегрузкам систем водоснабжения и канализации. Результатом резко возросших нагрузок становится возникновение частых аварийных ситуаций, засоров, слабый напор воды в домах абонентов», — сообщили в пресс-службе казанского «Водоканала».

Зачастую неквалифицированные специалисты, к которым обращаются нарушители, прокладывают трубы некачественным и небезопасным методом, устанавливают нестандартные, ненадежные соединения. Подобные действия приводят к тому, что на участках водопровода с незаконными врезками значительно чаще происходят аварии, прорывы и подтопления. На поддержание работоспособности сетей затрачивается гораздо больше денежных средств, ресурсов и времени, возникает риск порчи имущества абонентов. Страдают в итоге как добропорядочные пользователи, так и сами нарушители от частых ремонтов и отключений водоснабжения.

Что же касается ответственности за несогласованные подключения, то она всегда персональная. Ответственность за нарушение закона несёт в полной мере собственник объекта, а не мастер или подрядчик, установивший незаконную врезку. Нередки случаи, когда человек, решивший сэкономить деньги, вследствие выявления несанкционированного подключения (без заключения договора с МУП «Водоканал») лишался огромных сумм, исчисляющихся несколькими миллионами.

«При выявлении незаконного подключения, нарушитель получает не просто предупреждение. Ему предстоит компенсировать все украденные ресурсы на основании выполненного перерасчёта, оплатить штрафы и расходы на обслуживание водопроводного участка, пострадавшего от несогласованной врезки, — подчеркнули в пресс-службе Водоканала Казани. — Ответственности за правонарушение сегодня избежать не получится, поскольку современные технологии достигли такого уровня развития, что больше не позволяют обмануть систему».

Напоминаем, что за самовольные врезки предусмотрены штрафы от 10 до 15 тыс. руб. (ст. 7.20 КоАП РФ). Кроме того, на основании составленного инженером акта абоненту выставляется счет за незаконное потребление воды (Правила, утв. постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. №776) с учетом диаметра подключенной трубы и периодом незаконного потребления. Суммы могут достигать более 500 тыс. руб. Иногда при отключении незаконной врезки требуется проведение земляных работ — затраты на это также оплачивает абонент (согласно п. 67 правил холодного водоснабжения и водоотведения, утв. постановлением правительства РФ от 29.07.2013 №644).

Чтобы избежать негативных последствий, «Водоканал» призывает жителей не производить самостоятельно, без разрешительных документов, подключения к сетям водоснабжения и водоотведения. Информацию о санкционированном подключении к сетям можно найти на официальном сайте предприятия.