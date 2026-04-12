В Татарстане пересчитали продуктовую корзину

К 6 апреля заметнее всего подорожали колбасные изделия и детское питание, при этом огурцы и хлеб подешевели

Фото: Максим Платонов

В Татарстане зафиксированы изменения средних потребительских цен на продовольственные товары по состоянию на 6 апреля 2026 года. Данные приводятся в сравнении с 30 марта 2026 года. Об этом сообщает Татарстанстат.

Среди мясной продукции говядина (кроме бескостного мяса) подорожала с 701,42 до 697,72 рубля за кг (индекс 99,45%), свинина — с 343,76 до 344,1 рубля (100,1%). Баранина осталась на уровне 898,7 рубля (100%). Куры подешевели с 201,65 до 200,93 рубля (99,67%).

Заметный рост показали сосиски и сардельки — с 457,92 до 474,79 рубля (103,75%). Полукопченая колбаса выросла до 612,68 рубля (101,93%), вареная — до 521,65 рубля (101,60%). Консервы мясные для детского питания подорожали до 1192,64 рубля (105,1%).

Рыба мороженая неразделанная снизилась в цене с 313,42 до 316,32 рубля (100,91%). Сливочное масло подешевело до 987,93 рубля (99,66%), подсолнечное — до 134,65 рубля (99,45%). Маргарин вырос до 265,45 рубля (100,08%).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Молоко пастеризованное практически не изменилось — 90,85 рубля (100,03%), ультрапастеризованное выросло до 104,69 рубля (101,07%). Сметана подорожала до 312,30 рубля (100,89%), кефир подешевел до 101,51 рубля (98,75%), творог — до 463,65 рубля (101,74%).

Среди бакалеи сахар снизился до 66,36 рубля (102,41%), печенье — до 260,24 рубля (99,52%). Чай черный вырос до 1230,33 рубля (101,28%). Соль подорожала до 18,01 рубля (104,33%).

Хлеб из ржаной муки остался на уровне 85,15 рубля (100%), пшеничный хлеб подешевел до 100,68 рубля (99,48%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Овощи и фрукты показали разнонаправленную динамику. Картофель подешевел до 45,11 рубля (100,77%), морковь выросла до 46,50 рубля (98,39%), огурцы снизились до 196,03 рубля (96,01%). Помидоры подорожали до 275,87 рубля (100,96%), яблоки — до 136,61 рубля (100,59%), бананы — до 158,68 рубля (100,59%).

Ранее «Реальное время» писало, что в России к концу марта 2026 года стоимость минимального набора продуктов к Пасхе составила 522 рубля. Это на 4,5% больше, чем фиксировали в первом весеннем месяце 2025-го.

Ариана Ранцева