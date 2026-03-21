В Татарстане обозначили план по экспорту АПК до 2030 года

В 2025 году основными странами‑импортерами стали Иран, Казахстан, Индия, Беларусь, КНР и ряд других государств

В 2025 году объем экспорта продукции АПК достиг $540 млн, что превышает показатель аналогичного периода 2024 года на $94 млн, или 121% от годового плана. Экспортную деятельность осуществляют 90 предприятий, а география поставок охватывает 49 стран мира. Об этом сообщил заместитель премьер‑министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Основную долю в структуре экспорта традиционно занимает масложировая продукция. Объем ее поставок достиг $360 млн, увеличившись на 12,2% по сравнению с прошлым годом. Ключевыми экспортерами являются «Казанский жировой комбинат» и «Эссен Продакшн».

Значительный объем приходится на продукцию пищевой промышленности: экспорт составил $53 млн, что на 15,7% выше уровня прошлого года. Положительная динамика наблюдается и по ряду других направлений.

В 2025 году основными странами‑импортерами стали Иран, Казахстан, Индия, Беларусь, КНР и ряд других государств. Одна из стратегических задач — расширение географии поставок. В качестве приоритетных направлений определены страны Северной Африки и государства Юго‑Восточной Азии.

Минсельхозом РФ и федеральным центром «Агроэкспорт» сформированы целевые показатели развития экспорта продукции АПК до 2030 года. Задача Татарстана — к 2030 году увеличить экспорт продукции до $900 млн.

Важным фактором развития экспортной деятельности является господдержка. В 2025 году 13 татарстанских компаний получили 448 млн рублей на компенсацию части затрат на транспортировку продукции АПК на внешние рынки.

Напомним, в Татарстане проверено 230 тыс. тонн семян — это 93% от объема зерновых. За последние две недели показатель вырос на 4%. Завоз семян идет по графику на уровне прошлого года.

Рената Валеева