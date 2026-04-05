Военные Венгрии возьмут под охрану участок «Турецкого потока» после обнаружения взрывчатки
Венгрия усилит меры безопасности на участке газопровода «Турецкий поток»: его возьмут под охрану военные. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто на своей странице в Facebook*.
Военные будут обеспечивать безопасность инфраструктуры газопровода на всей его протяженности — от границы с Сербией до границы со Словакией. Решение принято на заседании совета обороны по поручению премьер‑министра Виктора Орбана.
Меры по защите трубопровода согласовали четыре страны — Венгрия, Россия, Сербия и Турция, уточнил Сийярто.
Поводом для экстренных мер стало обнаружение взрывчатки рядом с газопроводом из Сербии в Венгрию. 5 апреля Орбан созвал экстренное заседание совета обороны после того, как стало известно о находке. По информации издания Srbija Danas со ссылкой на президента Сербии Александра Вучича, армия и полиция обнаружили два рюкзака со взрывчаткой в районе села Велебит — в нескольких сотнях метров от газопровода, который доставляет российский газ по «Турецкому потоку» в обе страны.
Петер Сийярто назвал попытку диверсии на газопроводе нападением на суверенитет Венгрии. Министр не выдвигал прямых обвинений в адрес Украины, но обратил внимание на недавние события: остановку поставок по нефтепроводу «Дружба» на территории Украины и атаки украинских дронов на объекты «Турецкого потока» на российской территории.

* принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в РФ.
