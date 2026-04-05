В Сербии обнаружили взрывчатку рядом с «Турецким потоком», поставляющим газ в Венгрию

Она находилась в двух больших рюкзаках

Президент Сербии Александр Вучич сообщил об обнаружении взрывчатки большой разрушительной мощи и детонаторов вблизи трубопровода, по которому российский газ поступает в Венгрию.

— Я только что закончил телефонный разговор с премьером Виктором Орбаном, которого ознакомил с первыми результатами расследования наших военно-полицейских органов в связи с угрозами критической газовой инфраструктуре, которая связывает Сербию и Венгрию. Наши подразделения нашли взрывчатку большой разрушительной мощи и детонаторы, — написал Вучич в своем аккаунте в Instagram*.

По словам президента, взрывчатка была обнаружена в автономном крае Воеводина, на севере Сербии, вблизи магистрали, обеспечивающей транспортировку газа из «Турецкого потока» в Сербию и Венгрию. Местные СМИ сообщают, что взрывчатка находилась в двух больших рюкзаках.

В связи с угрозами безопасности вооруженные силы Сербии усилили охрану главной компрессорной станции газопровода в поселке Жабари, расположенном в центральной части страны.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о необходимости быть готовыми к возможным атакам Украины на «Турецкий поток», который имеет ключевое значение для поставок природного газа в Венгрию. Напомним, что 18 февраля Будапешт приостановил поставки дизельного топлива Украине, а 20 февраля заблокировал предоставление Киеву кредита от Евросоюза в размере 90 млрд евро в ответ на прекращение прокачки российской нефти по трубопроводу «Дружба» украинской стороной в конце января.

Рената Валеева