Ливни и камнепады парализовали транспортное сообщение в Дагестане

Сильный дождь в Махачкале начался вечером 4 апреля и продолжается в виде мелкого дождя 5 апреля утром

Фото: Дарья Пинегина

Ливневые дожди, обрушившиеся на Дагестан, привели к подтоплению участков федеральной автомобильной дороги «Кавказ» в Дербентском районе и в Дагестанских Огнях. Интенсивный сток дождевых вод с предгорных территорий образовал глубокие лужи на проезжей части, пишет ТАСС.

Экстренные службы региона переведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозом синоптиков об усилении ветра до 23 м/с и сильных дождях с 4 по 6 апреля.

В Гунибском районе Дагестана движение на автодороге Гуниб — Цуриб заблокировано из-за камнепада. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по региону, «поступила информация о заблокированных населенных пунктах в результате камнепада в Гунибском районе на дороге республиканского значения Гуниб — Цуриб в районе населенного пункта Кулла. Дорожное сообщение перекрыто. Заблокированы 53 населенных пункта Чародинского района». Для расчистки завалов направлена специализированная техника.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Аварийные отключения электроэнергии произошли в Махачкале и 11 районах Дагестана из-за ухудшения погодных условий. Минэнерго Дагестана сообщает о подтоплении подстанций «Приморская» и «Махачкала 110» в Махачкале, где проводятся откачка воды и аварийно-восстановительные работы.

Сильный дождь в Махачкале начался вечером 4 апреля и продолжается в виде мелкого дождя 5 апреля утром.

Рената Валеева