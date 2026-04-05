В Татарстане на реках Малый Черемшан и Кубня начался выход воды на пойму

Значительная прибыль воды зафиксирована на реке Свияге и большинстве ее притоков

За прошедшие сутки, 4 апреля, значительная прибыль воды зафиксирована на реке Свияге и большинстве ее притоков — от 73 до 155 см. В регионе Предкамья прирост уровней составил от 15 до 68 см, при этом на реке Тойме отмечен подъем на 111 см. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

В Закамье также наблюдается повышение уровней воды: в основном от 17 до 87 см за сутки. Особенно заметный рост отмечен на реке Малый Черемшан — на 124 см и на реке Актай — на 227 см. В то же время на реках Милля, Мензеля и Ик зафиксировано снижение уровней воды за сутки на 24–39 см.

На реке Малый Черемшан у гидропоста Абалдуевка (село Приозерное, Алексеевский муниципальный район) из‑за интенсивного подъема уровня воды начался выход на пойму. При критической отметке поймы в 661 см она оказалась затоплена на глубину 115 см. Аналогичная ситуация сложилась на реке Кубне у гидропоста Чутеево (село Чутеево, Кайбицкий муниципальный район): при критической отметке поймы 280 см вода вышла на пойму, глубина затопления составила 63 см.

Ранее в Татарстане выявили два населенных пункта, где произошли подтопления 21 приусадебного участка, а также два низководных моста.



Рената Валеева