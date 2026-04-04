Трамп: у Ирана есть 48 часов на сделку с США, чтобы избежать «всего ада»

Ранее президент США давал Ирану 10 дней на выполнение американских требований

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось 48 часов на заключение сделки с Соединёнными Штатами и разблокировку Ормузского пролива. В противном случае, по его словам, Тегеран столкнется с серьезными последствиями. Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, напомнив, что ранее давал Ирану 10 дней на выполнение требований.

— Время на исходе — 48 часов до того, как на них обрушится весь ад,— написал Трамп.

Ранее, 23 марта, американский лидер объявил о пятидневном моратории на удары по иранским энергетическим объектам. Затем этот срок был продлен до 20:00 6 апреля (04:00 по московскому времени 7 апреля). В Белом доме подчеркнули, что США рассчитывают на достижение соглашения с Ираном до указанного времени.

Ранее Трамп объявил о планах активизировать удары по Ирану в ближайшие 2—3 недели.

Наталья Жирнова