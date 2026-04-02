Трамп объявил о планах активизировать удары по Ирану в ближайшие 2-3 недели

По его словам, Соединенные Штаты намерены в этот период выполнить все поставленные военные задачи

Президент США Дональд Трамп 1 апреля выступил с обращением к нации, в котором сообщил о планах активизировать военные действия против Ирана в ближайшие две-три недели. По его словам, Соединенные Штаты намерены в этот период выполнить все поставленные военные задачи.

Трамп подчеркнул, что страна движется к достижению всех намеченных целей и будет наносить по Ирану чрезвычайно сильные удары. Он отметил, что такие действия способны отбросить развитие Исламской Республики далеко назад.

— Сегодня я могу сказать, что мы движемся к тому, чтобы вскоре достигнуть всех поставленных военных целей. Мы будем наносить по ним в течение двух-трех недель чрезвычайно сильные удары, мы отбросим их в каменный век, — сказал Трамп.

Кроме того, американский лидер заявил о готовности уничтожить электростанции и нефтяную инфраструктуру Ирана, если Тегеран не пойдет на сделку с Вашингтоном. Он также выразил уверенность, что в результате ударов движение по Ормузскому проливу восстановится естественным образом. Ранее президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам, что готов прекратить военную операцию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым.

Наталья Жирнова