В Казани снизилось число задержанных пьяных водителей

Всего за сутки в городе зафиксировано 170 сообщений о ДТП

За прошедшие сутки в Казани зарегистрировали два ДТП, в результате которых пострадали два человека, погибших нет, сообщает Госавтоинспекция города.

Оба ДТП произошли в Советском районе города: одно из-за несоблюдения дистанции, второе — из-за непредоставления преимущества при движении по кольцу.

За этот период в городе зафиксировано 170 сообщений о ДТП, из которых 73 случая были оформлены в специализированных центрах, а 19 происшествий с материальным ущербом — сотрудниками Госавтоинспекции на месте.

Кроме того, выявлено 5 нетрезвых водителей, 20 человек без прав управления транспортным средством, а также задержаны 8 питбайков. Напомним, что в Татарстане осудят отца, который подарил сыну мопед. На этом транспорте подросток вместе с братом попали в ДТП и получили тяжкий вред здоровью.

Всего за сутки к административной ответственности привлечены водители такси, автобусов и СИМ.

В последние три дня, по данным ГАИ Казани, количество пьяных водителей варьировалось от 11 до 7 человек.



Наталья Жирнова