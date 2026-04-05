Освещение на 15 км в пяти районах и два светофора Татарстану обойдутся в 155 млн рублей

Мероприятия охватят Агрызский, Актанышский, Менделеевский, Сармановский и Тукаевский муниципальные районы

В Сармановском районе Татарстана установят искусственное освещение на 15 км дорог и два новых светофорных объекта, которые будут располагаться на пересечении дорог Русский Акташ — Азнакаево и Салкын Чишма — Александровка, а также Азнакаево — Дусюмова и Салкын Чишма — Александровка. Установка двух объектов обойдется в 9,5 млн рублей, следует из документов на сайте госзакупок.

В нескольких районах Татарстана также запланированы работы по устройству искусственного освещения на автомобильных дорогах. Мероприятия охватят Агрызский, Актанышский, Менделеевский, Сармановский и Тукаевский муниципальные районы.

Наиболее значительные участки освещения появятся на дорогах в Актанышском районе (1,55 км) и Тукаевском районе (2,15 км). В Менделеевском районе работы затронут участки трассы М-7 «Волга» — Бизяки протяженностью 1,55 км и 0,5 км в черте города Менделеевск.

Работы должны начаться с 12 мая и завершиться к 24 сентября текущего года. Напомним, что в этом году в семи районах Казани обновят 1,6 тыс. уличных фонарей.



