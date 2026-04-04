В Татарстане с 27 апреля запускают дополнительные электрички к дачному сезону

Дополнительные пригородные поезда по востребованным маршрутам запускаются не только в Татарстане, но и в Чувашии, Марий Эл и Удмуртии

На Горьковской железной дороге ввели дополнительные пригородные поезда по востребованным маршрутам в Татарстане, Чувашии, Марий Эл и Удмуртии в связи с началом дачного сезона. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

С 10 апреля по пятницам, субботам и воскресеньям начнет курсировать электричка по маршруту Йошкар-Ола — Яранск. С 11 апреля по выходным и понедельникам запустят электричку №6452 в обратном направлении. Также с этой даты ежедневно будет выполняться рейс между Канашем и Чебоксарами.

С 27 апреля вводятся ежедневные электропоезда: по маршруту Казань — Свияжск и Свияжск — Арск. С 1 мая начнут ежедневно курсировать два поезда между Ижевском и Чуром. Со 2 мая добавится маршрут Ижевск — Ува.

Внесены изменения и в действующее расписание: электричка №6479 Бирюли — Краснозаринск с 11 апреля будет следовать ежедневно до станции Волжск. Со 2 мая по выходным электропоезд №6301 Казань — Свияжск проследует до станции Тюрлема, обратно рейс №6306 будет отправляться оттуда же.

Наполним, что некоторые электрички из Нижнего Новгорода в Казань отменяются в апреле.

