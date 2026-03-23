Некоторые электрички из Нижнего Новгорода в Казань отменят в апреле

Причина корректировок в расписании — ремонт ж/д путей

Из расписания временно выведут несколько пригородных поездов на направлении Нижний Новгород — Казань. Причина — капремонт ж/д путей сообщили в пресс-службе Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.

Из расписания уберут несколько рейсов 30 марта, а также 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23 и 27 апреля. В частности, отменят поезда №7001/7002/7004/7006 и №7019/7020/7022/7024 сообщением Нижний Новгород — Казань, а также №7007/7009/7011/7012 и №7013/7015/7017/7018 сообщением Казань — Нижний Новгород.

Еще в указанные даты сократят маршруты нескольких электричек, которые едут до станции Суроватиха, а именно поезда №6703/6704, №6705/6706 и №6813/6814. Еще три поезда будут курсировать по укороченному маршруту только в отдельные дни — 30 марта, 2, 6, 9, 13, 16 и 20 апреля. Речь идет о составах №6717/6718, №6719 и №6811/6812.

В компании рекомендуют пассажирам уточнять расписание на официальном сайте перевозчика.

Ранее сообщалось, что перевозки электричками Нижний Новгород — Казань выросли на 10%.

