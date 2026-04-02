Американский корабль Orion отправился к обратной стороне Луны

Это считается первым пилотируемым приближением к Луне более чем за 50 лет

Американский космический корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту отправился к обратной стороне Луны в рамках миссии Artemis II, сообщает RT. Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал во Флориде при помощи ракеты-носителя SLS. Это считается первым пилотируемым приближением к Луне более чем за 50 лет.

После вывода на околоземную орбиту корабль совершит полный оборот вокруг планеты, после чего направится к Луне. В экипаж входят астронавты NASA Рейд Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и представитель Канадского космического агентства Джереми Хансен.

Планируется, что Orion пролетит в 7,5 тысячи километров от лунной поверхности, после чего вернется на Землю. Продолжительность миссии составит 10 дней, во время которых корабль совершит один виток вокруг Луны с последующим приводнением в Тихом океане.

Это второй пилотируемый полет в рамках программы Artemis после успешного тестового запуска в беспилотном режиме в 2022 году. Напомним, что в рамках программы NASA планирует высадку астронавтов на Луну в 2028 году.

Наталья Жирнова