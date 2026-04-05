Средняя зарплата в Татарстане поднялась на 12% и достигла 83,1 тысячи рублей

При этом предложения по зарплатам руководителей IT-компаний достигли в республике 375 тысяч, а зарплата сварщиков — 229 тысяч рублей

В Татарстане зафиксировали существенный рост зарплат по ряду специальностей. По данным платформы hh.ru, в первом квартале 2026 года средняя зарплата в регионе достигла 83,1 тысячи рублей, что на 12% выше показателей прошлого года.

Наиболее существенный рост зарплат отмечен среди руководителей групп разработки — их предложения по зарплатам увеличились на 225 тысяч и достигли 375 тысяч рублей. Существенно выросли и зарплаты сварщиков — плюс 112 200 рублей, монтажников — плюс 67 600 рублей и электромонтажников — плюс 66 700 рублей.

— Показательно, что рост зарплат в регионе затронул как управленческие и ИТ-позиции, так и рабочие специальности, что отражает структуру спроса на рынке труда, — комментирует директор «hh.ru Поволжье» Альбина Султанова.

Среди отраслей лидирует нефтегазовый сектор, где зарплаты выросли на 24%. Также рост отмечен в образовании, финансовом секторе и розничной торговле — там зарплаты прибавились на 19, 17 и 16% соответственно.

Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в сфере строительства и недвижимости — 119 тысяч рублей. При этом самая низкая оплата труда наблюдается в сфере искусства и культуры — 62 тысячи рублей.

Недавно были названы самые высокооплачиваемые вакансии в Казани.

Наталья Жирнова