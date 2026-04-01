Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Казани

Зарплаты на этих должностях начинаются от 652 тыс. рублей в месяц на руки

Самой высокооплачиваемой вакансией в Казани стало предложение о работе стоматологом, а именно хирургом-имплантологом. Зарплата на этой должности в одной из компаний составляет от 890 тыс. рублей в месяц на руки, следует из объявления, опубликованного на одной из площадок.

На втором месте по уровню дохода — врач — стоматолог-ортопед и операционный директор (СОО). Доходы на обоих должностях указаны в размере от 870 тыс. рублей на руки.

Замыкает тройку лидеров вакансия о работе преподавателем математики в Международной школе ОЭЗ «Алабуга». Учителю в данном образовательном учреждении предлагают от 750 тыс. рублей до вычета налогов, или около 652 тыс. рублей на руки.

Ранее сообщалось, что КФУ вошел в топ-5 рейтинга Минтруда по трудоустройству выпускников по направлению IT-бакалавриата.

Никита Егоров