Более трети казанских зумеров поддерживают идею разделения счета на свидании

Казанцы рассказали о своих правилах идеального свидания

«Авито Услуги» провели в Казани исследование о том, как горожане готовятся к первым свиданиям и какие правила соблюдают при знакомстве. По данным опроса, треть казанцев прибегает к услугам профессионалов при подготовке к встрече — от стилистов до флористов.

Большинство респондентов считают лучшим местом для свидания ресторан или кафе. Популярны также прогулки на свежем воздухе и культурные мероприятия. При этом средний бюджет на подготовку составляет 8,6 тысячи рублей.

При выборе партнера казанцы в первую очередь оценивают чувство юмора и умение вести беседу — об этом сообщили 66% респондентов. Важными факторами также считаются манеры, заботливость и внешний вид.

Исследование выявило главные причины, способные испортить впечатление о свидании. Более половины опрошенных назвали неопрятный внешний вид и излишнюю самоуверенность. Навязчивое обсуждение бывших отношений отпугивает 47% горожан.

Интересно, что взгляды на оплату счета различаются: 53% считают, что платить должен мужчина, 26% выступают за оплату пригласившего, а 18% поддерживают раздельный счет. Молодежь чаще поддерживает идею разделения расходов — 35% зумеров готовы платить за себя.

Наталья Жирнова