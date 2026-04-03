Союзники США готовят запасной план по Ормузскому проливу без участия Вашингтона

Страны боятся, что президент Штатов может досрочно свернуть текущую военную операцию против Ирана

Союзники США приступили к обсуждению плана восстановления судоходства в Ормузском проливе без участия Вашингтона, сообщает Bloomberg.

Как следует из публикации, накануне по инициативе Великобритании состоялась виртуальная встреча с участием представителей более 40 государств. Участники коалиции приступили к разработке запасного плана из‑за опасений, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может досрочно свернуть текущую военную операцию против Ирана без решения проблемы ключевого морского маршрута.

Ранее Трамп заявил своим помощникам, что готов прекратить военную операцию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым.



Собеседники агентства подчеркивают, что ряд стран настаивает на жестком закреплении статуса пролива в рамках возможных переговоров о прекращении огня. Для разблокировки поставок нефти и газа партнеры рассматривают различные варианты давления на Тегеран, включая дипломатические контакты и введение новых экономических санкций.

