Российский танкер доставил на Кубу 100 тыс. тонн нефти

18:47, 30.03.2026

Поставку гуманитарной помощи подтвердил посол России Виктор Коронелли

Фото: Scott Tobin на Unsplash

Российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил на Кубу 100 тыс. тонн нефти в рамках гуманитарной помощи, сообщил Минтранс России.

Дипломат отметил, что поставка подтверждает готовность Москвы оказывать Кубе всестороннюю поддержку в условиях «беспрецедентного давления и угроз» со стороны США.

Ранее «Реальное время» писало, что Россия направила в Иран 330 тонн медикаментов и гуманитарной помощи.

Ариана Ранцева

