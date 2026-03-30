Российский танкер доставил на Кубу 100 тыс. тонн нефти
Поставку гуманитарной помощи подтвердил посол России Виктор Коронелли
Российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил на Кубу 100 тыс. тонн нефти в рамках гуманитарной помощи, сообщил Минтранс России.
Дипломат отметил, что поставка подтверждает готовность Москвы оказывать Кубе всестороннюю поддержку в условиях «беспрецедентного давления и угроз» со стороны США.
Ранее «Реальное время» писало, что Россия направила в Иран 330 тонн медикаментов и гуманитарной помощи.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».