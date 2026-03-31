ФСБ пресекла теракт в Подмосковье — мужчина скрыл взрывное устройство в корпусе пауэрбанка

Мужчина контролировал схроны со взрывчаткой, совершал поджоги на ж/д путях и проводил разведку объектов ТЭК и ОПК

ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Московской области. Злоумышленник, работавший на предприятии оборонно‑промышленного комплекса (ОПК), был ликвидирован при задержании.

По данным ведомства, задержанный являлся агентом украинских спецслужб. Он контролировал схроны со взрывчаткой, совершал поджоги на железнодорожных путях и проводил разведку объектов топливно‑энергетического комплекса (ТЭК) и ОПК в столичном регионе.

Во вторник ФСБ раскрыла подробности операции. В сообщении ведомства говорится:

— Действуя по инструкциям, переданным куратором, он осуществлял контроль и закладку схронов со средствами поражения, совершал поджоги релейных шкафов на железнодорожных путях, а также проводил разведку объектов топливно‑энергетического и оборонно‑промышленного комплексов, расположенных в столичном регионе.

Сотрудники ФСБ изъяли на месте устранения агента готовое к применению взрывное устройство. Как сообщил ЦОС ФСБ России, оно было закамуфлировано в корпус пауэрбанка.

В официальном сообщении ведомства уточняется:

— На месте происшествия изъято готовое к применению взрывное устройство, закамуфлированное в корпус пауэрбанка, состоящее из пластичного взрывчатого вещества, электродетонатора иностранного производства и исполнительного механизма с активацией по радиоканалу, сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и боеприпасы к нему.

Накануне в ФСБ сообщили о попытках второго секретаря посольства Великобритании в Москве Янсе Ван Ренсбурга получить разведданные в области экономики. Ему предписали покинуть территорию страны в двухнедельный срок.



