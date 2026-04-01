Нижнекамский «Нефтехимик» вылетел из Кубка Гагарина
«Авангард» выиграл серию 4:1, Прохоркин сравнял счет за 8 секунд до сирены и забил в овертайме
Хоккейный клуб «Нефтехимик» завершил выступление в плей-офф Кубок Гагарина. В пятом матче серии нижнекамская команда уступила «Авангарду».
Решающим стал гол Николая Прохоркина, который сравнял счет за 8 секунд до окончания основного времени, а затем забросил победную шайбу в овертайме.
По итогам серии омская команда выиграла противостояние со счетом 4:1 и вышла во второй раунд плей-офф, а «Нефтехимик» завершил борьбу за трофей.
Ранее нижнекамский «Нефтехимик» разгромил нижегородское «Торпедо» со счетом 6:3.
