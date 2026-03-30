На сельхозярмарках жители Татарстана купили продукции на 282 млн рублей

За эти три дня на ярмарки завезли 296 тонн овощей

За три дня проведения сельскохозяйственных ярмарок татарстанцы купили продукции на 282,7 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба Минсельхоза республики, за эти три дня на ярмарки завезли 296 тонн овощей (в том числе 184 тонны картофеля), а также 55,2 тонны разливного молока, 78,3 тонны сахара, 532,3 тыс. куриных яиц и 301,5 тонны мяса.

Причем для проведения данного мероприятия задействовали свыше 2,7 тыс. единиц транспорта.

Напомним, что ярмарки проводят на 14 площадках Казани, на двух площадках в Набережных Челнах и Зеленодольском районе, на трех площадках Нижнекамского района, а также в других районах республики. Они продлятся до 26 апреля.

