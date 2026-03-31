СМИ: Трамп готов свернуть военную операцию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется закрытым

В случае провала этих усилий США будут оказывать давление на союзников в Европе и странах Персидского залива

Президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам, что готов прекратить военную операцию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников Белого дома.

По их словам, Трамп пришел к выводу, что Вашингтон должен достичь своих главных целей по сдерживанию военно‑морского флота Ирана и его ракетных запасов и свернуть текущие военные действия, одновременно оказывая дипломатическое давление на Тегеран с целью возобновления свободного торгового оборота.

Собеседники издания заявили, что, если это не удастся, Вашингтон будет настаивать на том, чтобы союзники в Европе и Персидском заливе взяли на себя инициативу по открытию Ормузского пролива. В случае провала этих усилий США будут оказывать давление на союзников в Европе и странах Персидского залива, чтобы они взяли на себя инициативу по открытию пролива. При этом Трамп может рассмотреть и военные варианты, но они для него не столь приоритетны.

В четверг Дональд Трамп объявил, что якобы по просьбе Тегерана распорядился приостановить удары по иранским энергетическим объектам до 6 апреля.

За день до этого The New York Times сообщила, что США передали ИРИ план урегулирования конфликта из 15 пунктов. Среди них — отказ Тегерана от ядерной программы и поддержки прокси‑сил в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Вашингтон предложил снятие санкций и помощь в развитии мирного атома, в частности на АЭС «Бушер». Как передавал Press TV, Тегеран не принял план и выдвинул свои условия.

Рената Валеева