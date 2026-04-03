Эксперты назвали сферы, где россияне получают более 150 тысяч рублей

Средний размер зарплаты свыше 200 тыс. рублей отмечен в сферах добычи нефти и природного газа

Средняя зарплата в размере 150 тыс. рублей в январе 2026 года в России зафиксирована в сферах рыболовства, добычи металлических руд и в области информации и связи. Это следует из данных Росстата, пишет ТАСС.

— Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности: рыболовство и рыбоводство — 167 778 рублей, — говорится в сообщении.

В сфере добычи металлических руд специалисты получают 181,6 тыс. рублей, а в области информации и связи — 187,7 тыс. рублей. Зарплата свыше 150 тыс. рублей также отмечена в деятельности экстерриториальных организаций и органов (165,4 тыс. рублей) и в научных исследованиях и разработках (157,4 тыс. рублей), следует из материала.

Средний размер зарплаты в России в январе 2026 года составил 103 612 рублей. За год сумма выросла на 15%.

Ранее сообщалось, что наибольший средний размер зарплаты в январе этого года зафиксирован в деятельности воздушного и космического транспорта: специалисты из этой сферы получают свыше 230 тыс. рублей.

Также средний размер зарплаты свыше 200 тыс. рублей отмечен в сферах добычи нефти и природного газа (209 133 рубля), производства табачных изделий (216 445 рублей), а также в финансовой и страховой деятельности (220 699 рублей), следует из данных.

Рената Валеева