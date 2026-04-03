В Татарстане ввели режим беспилотной опасности

08:27, 03.04.2026

Сообщение от МЧС появилось в 08:25 мск

Накануне он продлился 7,5 часа — с 1:07 до 8:34 мск.

Параллельно с этим в течение утра над четырьмя городами республики вводили угрозу атаки БПЛА — над Альметьевском, Нижнекамском, Елабугой и Набережными Челнами, позднее ее сняли.

Рената Валеева

