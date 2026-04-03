Аэропорты Казани и Нижнекамска закрыли для приема и выпуска воздушных судов

08:46, 03.04.2026

Аэропорты Казани и Нижнекамска закрыли. О запрете выпуска и приема воздушных судов сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.

До введенных ограничений в воздушной гавани задерживалось 26 судов из-за тумана.

В 08:52 мск в Татарстане ввели режим беспилотной опасности.

Рената Валеева

