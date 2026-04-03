Аэропорты Казани и Нижнекамска закрыли для приема и выпуска воздушных судов
Аэропорты Казани и Нижнекамска закрыли. О запрете выпуска и приема воздушных судов сообщили в ГУ МЧС по Татарстану.
До введенных ограничений в воздушной гавани задерживалось 26 судов из-за тумана.
В 08:52 мск в Татарстане ввели режим беспилотной опасности.
