Суд приостановил работу «Шаурма шоп» в Казани на 60 суток из‑за санитарных нарушений

В готовых блюдах обнаружены бактерии группы кишечной палочки

По решению суда деятельность заведения «Шаурма шоп» в Казани приостановлена на 60 суток. Заведение расположено по адресу: ул. Даурская, 11, указали в Роспотребнадзоре.

Проверка прошла по требованию прокуратуры Татарстана. В готовых блюдах и смывах с объектов внешней среды обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства. Среди них — несоблюдение поточности технологических процессов, отсутствие условий для приготовления блюд из продовольственного сырья (в том числе недостаточное количество технологического оборудования и необходимого набора производственных цехов), допуск к работе сотрудников без сведений о гигиенической подготовке и аттестации, а также без предварительных и периодических медосмотров и вакцинации.

Кроме того, в заведении не обеспечены условия для соблюдения правил личной гигиены, не организован производственный лабораторный контроль, выявлены нарушения режима мытья кухонной посуды и внутрицехового инвентаря.



Ранее Арский райсуд приостановил деятельность кафе «Плов Сити» в селе Старое Чурилино на 21 день. В салатах и горячих блюдах кафе обнаружили бактерии группы кишечной палочки.



Рената Валеева