Из‑за тумана в аэропорту Казани задерживаются 26 рейсов на вылет

В аэропорту Казани задерживается 26 рейсов на вылет из‑за тумана, накрывшего столицу Татарстана. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Среди задержанных рейсов — вылет в Анталию, который отложен на 6 часов, в Душанбе — на 12 часов, а в Белград — более чем на 20 часов. Вылет в Хургаду состоится только через 11 часов, в Пермь — через 6,5 часа, в Самару — через 4 часа. Остальные рейсы задержаны незначительно, не более чем на 3 часа.

Напомним, сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой и умеренный дождь.



