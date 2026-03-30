В Татарстане зафиксировали первые семь случаев укусов клещей

Присасывание паразитов произошло при посещении лесных массивов, дачных участков и во время выгула собак

В Татарстане начался сезон активности клещей: первый случай укуса зарегистрирован 25 марта в Высокогорском районе, сообщили в Роспотребнадзоре РТ «Реальному времени». По последним данным, к 27 марта в медицинские учреждения республики обратились уже семь человек, пострадавших от присасывания клещей.

Случаи укусов зафиксированы в нескольких районах региона: Альметьевском, Азнакаевском, Зеленодольском, Нурлатском, а также в Казани. Примечательно, что казанец «привез» клеща из Сочи. Остальные нападения клещей, по данным РПН, произошли при посещении лесных массивов, дачных участков и во время выгула собак.

Специалисты отмечают, что исследования клещей на наличие опасных инфекций традиционно стартуют с середины апреля, а на текущий момент анализы снятых с людей клещей еще не проводились.



По данным Роспотребнадзора, несмотря на общее снижение количества укусов по стране почти в три раза по сравнению с прошлым годом, эксперты не исключают высокой активности клещей из-за снежной зимы, которая помогла паразитам хорошо перезимовать.

Наталья Жирнова