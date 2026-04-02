В Казани открыли аэропорт на прием и выпуск воздушных судов
Об этом сообщила Росавиация
В Казани открыли аэропорт на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация. Ограничения вводились с 1:46 до 7:26 мск.
Напомним, что параллельно с этим в Татарстане действует режим «Беспилотная опасность». В течение последних часов над четырьмя городами республики вводили угрозу атаки БПЛА — над Альметьевском, Нижнекамском, Елабугой и Набережными Челнами, позднее ее сняли.
При этом в соседней с Татарстаном Башкирии обломки сбитого дрона ВСУ попали в жилой дом.
