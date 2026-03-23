Financial Times: Трамп намерен пригласить Лукашенко в Белый дом или резиденцию Мар‑а‑Лаго

Перспектива визита возникла на фоне дипломатического потепления между странами

Администрация президента США Дональда Трампа прорабатывает возможность организации визита президента Белоруссии Александра Лукашенко — встреча может состояться либо в Белом доме, либо в резиденции Мар‑а‑Лаго во Флориде. Об этом Financial Times сообщил спецпосланник американского лидера Джон Коул.

— Нам еще нужно проделать много работы, но я думаю, что мы к этому придем, — отметил Коул.

По его словам, переговоры о визите Лукашенко в Вашингтон ведутся уже несколько месяцев. При этом спецпосланник не стал раскрывать, будут ли выдвинуты предварительные условия для организации встречи со стороны США. «В конечном счете это зависит от президента», — заключил он.

Как отмечает Financial Times, перспектива визита возникла на фоне дипломатического потепления между странами.

20 марта Александр Лукашенко заявил, что согласен на «большую сделку» с Дональдом Трампом, которая охватит ключевые вопросы повестки двусторонних переговоров. По словам белорусского лидера, предложение о сделке поступило от представителей США от имени американского президента. Лукашенко также сообщил, что Трамп предложил провести встречу у него дома во Флориде, чтобы «обсудить и договориться».

Последний телефонный разговор между Дональдом Трампом и Александром Лукашенко состоялся 15 августа 2025 года. Инициатором беседы выступил президент США — она прошла во время его перелета на Аляску перед началом российско‑американского саммита. В ходе разговора Трамп поблагодарил Лукашенко за освобождение 16 заключенных и затронул вопрос возможного освобождения еще 1 300 человек.

Рената Валеева