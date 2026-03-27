В Татарстане выдворили более 190 нелегальных мигрантов в период с 16 по 20 марта

За время рейда правоохранители выявили 989 нарушений миграционного законодательства

В Татарстане за пять дней, а именно с 16 по 20 марта, выявили 989 нарушений миграционного законодательства. Причем 606 случаев связаны с нарушением режима пребывания или проживания в России, 127 нарушений допущены принимающей стороной (в том числе в части миграционного учета и оформления приглашений), 98 иностранцев осуществляли трудовую деятельность незаконно, 158 работодателей нарушили правила привлечения иностранной рабочей силы. Рейды прошли в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант», сообщили в МВД по республике.

Основная задача данной операции — усилить контроль в сфере миграции, а также предотвратить правонарушения и возможные экстремистские проявления с участием иностранцев. Также правоохранители за этот период проверили места массового пребывания иностранцев, в том числе стройки, объекты торговли, транспорт, объекты сельского хозяйства и жилой сектор.

По всем выявленным фактам правоохранители составили административные протоколы и назначили штрафы. Помимо этого, 192 мигрантов по решению органов выдворили из республики, а также выписали еще 219 решений о запрете на въезд.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года в Татарстане более 4 тыс. мигрантов привлекли к ответственности.

Никита Егоров