«Ак Барс» узнал соперника по второму раунду плей-офф

Серии в группах А и Б стартуют 8 и 9 апреля

Стали известны три пары четвертьфинала Кубка Гагарина.

В группе А серии стартуют 8 апреля. «Локомотив» (1) сыграет с победителем серии «Автомобилист» (4) — «Салават Юлаев» (5). Также в этой группе «Авангард» (2) встретится с ЦСКА (4).

В группе Б серии начнутся 9 апреля. «Металлург» (1) сыграет с «Торпедо» (6), а «Динамо» Минск (2) — с «Ак Барсом» (3).

Последняя пара четвертьфинала определится по итогам серии между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым».

Ранее «Реальное время» писало, что нижнекамский «Нефтехимик» вылетел из Кубка Гагарина.

Ариана Ранцева