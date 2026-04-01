В Нижнекамске открылся филиал онкологического диспансера

Первые 23 пациента уже прошли лечение на базе нового подразделения

В Нижнекамске заработал филиал Республиканского клинического онкодиспансера им. профессора М.З. Сигала. Первые 23 пациента уже прошли лечение на базе нового подразделения, ставшего частью системы специализированной онкологической помощи в регионе, сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

В открывшемся филиале есть отделение химиотерапии, дневной стационар на 25 коек и круглосуточный стационар, где стоят 20 кроватей. Пациенты могут пройти как химиотерапию, так и иммунотерапию или таргетные препараты. В новом филиале смогут получить современное лечение около 8 тыс. онкологических пациентов Нижнекамского района. Теперь им не нужно будет ездить в крупные медцентры Татарстана, подчеркнули в Минздраве республики, отметив, что медперсонал готов к комплексному сопровождению на всех этапах лечения.

Проект создания нижнекамского филиала курировал глава Минздрава Татарстана Альмир Абашев.

