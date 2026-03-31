Минпросвещения опровергло заявления об обязательном втором иностранном языке

11:56, 31.03.2026

Предмет может изучаться по выбору обучающихся

Фото: Артем Дергунов

Минпросвещения опровергло слухи о введении обязательного изучения второго иностранного языка в школах. Этот предмет останется добровольным — его можно будет изучать по выбору обучающихся, пишет РИА «Новости».

— Этот предмет может изучаться по выбору обучающихся на основании заявления самих ребят либо их родителей (законных представителей) и при наличии в образовательной организации необходимых условий, — говорится в релизе Минпросвещения.

Ранее сообщалось, что введение нового стандарта запланировано на 1 сентября 2027 года.

Рената Валеева

