Минпросвещения опровергло заявления об обязательном втором иностранном языке

Предмет может изучаться по выбору обучающихся

Минпросвещения опровергло слухи о введении обязательного изучения второго иностранного языка в школах. Этот предмет останется добровольным — его можно будет изучать по выбору обучающихся, пишет РИА «Новости».

— Этот предмет может изучаться по выбору обучающихся на основании заявления самих ребят либо их родителей (законных представителей) и при наличии в образовательной организации необходимых условий, — говорится в релизе Минпросвещения.

Ранее сообщалось, что введение нового стандарта запланировано на 1 сентября 2027 года.

Рената Валеева