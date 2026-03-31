Минпросвещения опровергло заявления об обязательном втором иностранном языке
Предмет может изучаться по выбору обучающихся
Минпросвещения опровергло слухи о введении обязательного изучения второго иностранного языка в школах. Этот предмет останется добровольным — его можно будет изучать по выбору обучающихся, пишет РИА «Новости».
— Этот предмет может изучаться по выбору обучающихся на основании заявления самих ребят либо их родителей (законных представителей) и при наличии в образовательной организации необходимых условий, — говорится в релизе Минпросвещения.
Ранее сообщалось, что введение нового стандарта запланировано на 1 сентября 2027 года.
