Татарстан попал в топ-10 регионов России по объему госдолга по бюджетным кредитам

Меньше всего задолжал по бюджетным кредитам Ненецкий АО

Фото: Динар Фатыхов

По итогам 2025 года госдолг Татарстана по бюджетным кредитам составил 90,1 млрд рублей. По данному показателю республика заняла пятое место среди регионов России, следует из доклада Счетной палаты России.

На первом месте по объему данной задолженности — Московская область (146,9 млрд), на втором — Нижегородская область (130 млрд), а на третьем — Москва (128 млрд). Четвертое место в рейтинге — у Краснодарского края (102,2 млрд).

На 6—10 местах этого топа расположились Челябинская область (88,8 млрд), Красноярский край (67,5 млрд), Свердловская область (65,3 млрд), Удмуртская Республика (52,2 млрд) и Хабаровский край (50,6 млрд). К слову, 11-е место занял Санкт-Петербург (49,9 млрд).

Меньше всего задолжали по бюджетным кредитам Ненецкий АО (0,4 млрд), Севастополь (1,2 млрд) и Херсонская область (2 млрд).

Ранее сообщалось, что Татарстан получил 2,9 млрд рублей федеральных трансфертов.

Никита Егоров