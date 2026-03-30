Жители Татарстана смогут узнавать о нарушениях земельного контроля в ЕГРН

Также в республике предложили усилить взаимодействие с органами власти в сфере земельного контроля

Татарстанцы смогут узнать о выявленных нарушениях требований по земельному контролю в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН). Туда начнут вносить соответствующие данные, оставляя при этом персональные данные пользователей под защитой, сообщила пресс-служба Росреестра.

Кроме того, замначальника отдела госземельного надзора, геодезии и картографии Рустем Садриев отметил, что ведомство предложило усилить взаимодействие с муниципальными органами власти в сфере земельного контроля. Для этого подготовлены законопроекты, которые направлены на синхронизацию полномочий федеральных и местных инспекторов, а также на повышение эффективности надзорной деятельности.

По словам Садриева, основная проблема сегодня — неоднозначность ответственности за неисполнение предписаний по устранению нарушений земельного законодательства. Иными словами, штраф за одно и то же нарушение может различаться в зависимости от того, какой инспектор — федеральный или местный. В Татарстане же предложили унифицировать меры ответственности вне зависимости от органа, а также не повышать размеры действующих штрафов.

Еще при обследовании земли предложено больше применять беспилотники. Такой подход сократит количество выездных проверок, минимизирует личные встречи собственников с инспекторами и автоматизирует ряд рутинных процессов.

Никита Егоров