В Казани в парке Горького появится новая смотровая, а в Ленинском саду благоустроят входную группу

В этом году в городе благоустроят пять общественных пространств

Фото: Максим Платонов

Бульвар по ул. Серова: велодорожка и мнемостенд

В Казани вышли на финишную прямую благоустройства инклюзивного бульвара по улице Серова — предстоит завершить его четвертую очередь. Проект начали реализовывать еще в 2023 году. Он стал точкой притяжения для маломобильных горожан, посещающих центр «Ярдэм», сообщил на «деловом понедельнике» председатель Комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров.

— Ключевая роль отведена водоему. <...> По его периметру обустроят деревянный настил и четыре смотровые площадки, — рассказал он.

Вокруг водоема наряду со стандартной велодорожкой появится цельный замкнутый веломаршрут для маломобильных жителей. На бульваре появится специальный мнемостенд — тактильная карта-схема для людей с нарушениями зрения. Образец макета уже протестировали с незрячими людьми и отправили на доработку.

Для безопасности на участке со стороны улицы Восход установят кривбрус — барьерное дорожное ограждение.



Вход в Ленинский сад: борьба со стихийной парковкой и перераспределение пешеходов

Изменения ждут входную группу в Ленинский сад у памятника Александру Бутлерову. Сейчас стихийная парковка автомобилей мешает проходу пешеходов, отсутствуют четкие и безопасные маршруты, а само пространство не выполняет полноценную рекреационную функцию, констатировал докладчик.

Для развития пространства используют лучшие наработки, полученные при благоустройстве входной группы в парк им. Горького.

— Наша цель — превратить эту зону из транзитного пустыря в безопасное, зеленое и уютное место. Проект позволит не только сохранить историческую память, но и создать современную территорию. Здесь появятся малые архитектурные формы и дополнительное озеленение, — пообещал Альберт Шайнуров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, будет пересмотрена организация движения по ул. Профессора Нужина. Это поможет упорядочить транспортные потоки и решит проблему хаотичной парковки. Предполагается перераспределение пешеходных связей.



Парк Горького: новая смотровая площадка на город

В этом году в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького появится новая смотровая площадка с видом на город. Она расположится около надписей «Любовь» и «Мәхәббәт». Как подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин, новая смотровая уже «напрашивалась».

— Конструктивно она будет выступать за край склона на 2,5 м, что позволит посетителям открыть совершенно новый ракурс. Площадка будет с ограждением и встроенной подсветкой, — рассказал Альберт Шайнуров.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сквер «Тебриз»: детская зона и маршрут до Московского рынка

В сквере «Тебриз» на пересечении улиц Декабристов и Восстания появится детская площадка. Именно эта территория стала победителем онлайн-голосования по выбору общественных пространств для благоустройства, напомнил председатель Комитета внешнего благоустройства.

— Мы разработали концепцию развития всего сквера, но реализацию начнем в этом году с самого востребованного — с детской площадки. Сквер расположен рядом с городской детской больницей №1, и в наш адрес неоднократно поступали обращения о необходимости обустроить здесь детскую зону, — поделился он.

Вокруг площадки появятся зоны отдыха для родителей. В планах — соединить сквер «Тебриз» со сквером у Московского рынка, создав единый пешеходный маршрут.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Набережная Кабана: один из лучших фонтанов России

За счет средств бюджета Татарстана продолжится благоустройство набережной озера Нижний Кабан. Работы будут вести на участке длиной 1,5 км от памятника Шигабутдину Марджани до улицы Нурсултана Назарбаева.

Проект предполагает два функциональных яруса — в этом году сосредоточатся на нижнем. Там появится тихий променад у воды с организованными спусками, смотровыми площадками и дорожками, «которые буквально парят над озером». Важной частью проекта станут водные сады.

— Главная жемчужина — то, что мы сейчас начинаем со Сбербанком, я специально встречался с Германом Грефом, который поддержал проект. <...> Сейчас мы приступаем к проектированию фонтана, который сместится к новому зданию театра Камала. Презентацию сделаем отдельно, но такой фонтан не имеет аналогов в России. Надеемся, при поддержке раиса, с участием Германа Грефа и наших партнеров Сбербанка мы сделаем один из лучших фонтанов нашей страны, — добавил Ильсур Метшин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Галия Гарифуллина