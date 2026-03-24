Глава Минздрава РТ прокомментировал проблемы в выдаче льготных лекарств в республике

По словам Альмира Абашева, дело в логистике, но на данный момент «работа проводится ритмично»

Фото: скриншот из видео «О профилактических мероприятиях в сфере здравоохранения в Республике Татарстан» на канале " Пресс-служба Раиса Республики Татарстан"

Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев на брифинге в Кабмине РТ разъяснил причины сложностей с выдачей льготных препаратов в регионе. По его словам, основная проблема связана с логистическими особенностями распределения медикаментов между аптеками.

Несмотря на отдельные случаи задержек с перераспределением препаратов между аптеками, максимальный срок ожидания льготных лекарств по рецепту врача в Татарстане не превышает двух недель. Такая ситуация возникает из-за того, что предварительные заявки на поставку медикаментов иногда не соответствуют реальной потребности.

— Сегодня благодаря усилиям Кабинета министров Татарстана, Минздрава и отдельных медицинских организаций работа проводится ритмично и количество обращений граждан сильно снижается, — заявил Альмир Абашев.

Напомним, что в 2023 году в редакцию «Реального времени» обратились татарстанцы с жалобами на то, что, несмотря на заверения российского Минздрава о стабильной ситуации с поставками лекарств, из аптек исчезли необходимые медикаменты. Проблемы не только у льготников — некоторые препараты стало невозможно купить и за деньги. О пропавших антибиотиках, обезболивающих, «успокаивающих» средствах и гормонах, причинах их дефицита и путях решения проблемы — в нашем материале.



Наталья Жирнова