Росреестр РТ: спрос на недвижимость в Татарстане вырос на 20,5%

Наиболее заметный рост отмечен на рынке жилой недвижимости: спрос на жилые помещения увеличился на 31%

Фото: Динар Фатыхов

В феврале 2026 года в Татарстане зафиксировали рост сделок с недвижимостью. По данным Росреестра республики, количество переходов прав на основании договоров купли-продажи (ДКП) составило 11,2 тысячи , что на 20,5% больше показателя января (9,3 тысячи сделок).

Наиболее заметный рост отмечен на рынке жилой недвижимости. Спрос на жилые помещения увеличился на 31%, достигнув 4,7 тысячи сделок против 3,6 тысячи в январе. Также вырос интерес к земельным участкам (на 15%, до 5,3 тысячи), индивидуальным жилым домам (на 7,6%, до 736 сделок) и нежилым помещениям (на 11,7%, до 506 сделок).

За первые два месяца 2026 года на вторичном рынке недвижимости зарегистрировано более 20,6 тысячи сделок.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На первичном рынке наблюдается иная динамика. В феврале зарегистрировано 1,4 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), что на 28,5% меньше январского показателя (2 тысячи ДДУ). Однако общий результат за два месяца (3,4 тысячи ДДУ) превысил показатель аналогичного периода 2025 года на 17%.

По итогам 2025 года загородные дома в России подорожали на 2,4%, до 7,5 млн рублей в среднем, что ниже уровня инфляции в стране. В Татарстане показатели несколько выше — 8,8 млн (+5,1%). Подробнее о ценах на дачи и частные дома, возвращении спроса на загородную недвижимость и о том, на что обратить внимание при покупке летнего домика, — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова