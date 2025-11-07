Мэрия Казани выставила промбазу в Мирном вблизи кладбища за 223 млн рублей

Фото: Роман Хасаев

Власти Казани объявили о проведении аукциона на продажу крупного земельного участка в поселке Мирном, расположенного по адресу: ул. Новосельская, 64а. Соответствующая информация опубликована в сборнике документов.

скриншот с сайта 2ГИС

Участок выставлен на продажу в составе имущественного комплекса, включающего здание питомника площадью 319,7 кв. м, механическую мастерскую площадью 514,2 кв. м, подземный газопровод длиной 338,2 метра, два сооружения типа «ворота распашные», водозаборную скважину и теплицу летнего типа площадью 360 «квадратов».

Общая площадь земельного участка составляет 14 933 квадратных метра. Стоимость лота, выставленного на аукцион в Казани, составляет 223,1 млн рублей. Отметим, что неподалеку, на этой же улице, расположено одноименное кладбище.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что мэрии Казани удалось продать почти полгектара земли в Ново-Савиновском районе Казани. Речь идет о бывшей базе «Горводзеленхоза», расположенной на улице Чуйкова.

Победителем аукциона на приобретение этого участка стала компания «Специализированный застройщик Регион Девелопмент — 4». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», 100%-ная доля компании принадлежит ООО «ФСК Регион» — дочерней компании крупного федерального застройщика. Конкуренцию ей составляло ООО «Компроект». Последний известен в качестве подрядчика для «Ак Барс Дома» при строительстве двух ЖК — «Светлая долина» и «Солнечный город».

Стоит отметить, что это далеко не первая проданная исполкомом Казани площадка, которая ранее принадлежала МУПам. В октябре 2024 года мэрия Казани обнародовала проект застройки территории, на которой ранее располагалась база МУП «Горводзеленхоз». В декабре 2023 года участок за 911 млн рублей под ЖК приобрел один из крупнейших девелоперов России — группа «ПИК».

В ноябре того же года стало известно, что СМУ-88 выкупило базу казанского МУП «Городское благоустройство» почти за 350 млн рублей. Имущественный комплекс расположен на участке площадью более 11 тыс. кв. м. В него входят девять зданий, самые большие из них — здание ремонтной зоны (более 2 тыс. кв. м), здание склада (более 1 тыс. кв. м). На базу МУПа, помимо «Ай-Кью Девелопмент», претендовали еще четыре участника. Тогда же сообщалось, что на выкупленном участке планируется возвести ЖК переменной этажности с доминантами.

Дмитрий Зайцев