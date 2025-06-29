Лев Гонов стал чемпионом России по велоспорту на шоссе в групповой гонке

Соревнование прошло в Иннополисе

Российский шоссейный и трековый велогонщик Лев Гонов победил в групповой гонке на 167,4 км в рамках чемпионата России по велоспорту на шоссе.

Второе место досталось Андрею Степанову. Третье — Власу Шичкину.

Чемпионат проходил в Казани и в Иннополисе с 25 по 29 июня.

Ранее сообщалось, что 28 и 29 июня в Казани ограничат движение по центральным улицам в связи с проведением чемпионата России по велоспорту на шоссе.





Дарья Сайфиева