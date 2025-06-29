Лев Гонов стал чемпионом России по велоспорту на шоссе в групповой гонке
Соревнование прошло в Иннополисе
Российский шоссейный и трековый велогонщик Лев Гонов победил в групповой гонке на 167,4 км в рамках чемпионата России по велоспорту на шоссе.
Второе место досталось Андрею Степанову. Третье — Власу Шичкину.
Чемпионат проходил в Казани и в Иннополисе с 25 по 29 июня.
Ранее сообщалось, что 28 и 29 июня в Казани ограничат движение по центральным улицам в связи с проведением чемпионата России по велоспорту на шоссе.
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