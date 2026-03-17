Госдума ограничила штрафы с камер за езду без ОСАГО

Закон предусматривает, что зафиксированное камерами нарушение будет наказываться только одним штрафом в сутки

Фото: Артем Дергунов

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который ограничивает начисление штрафов за управление автомобилем без полиса ОСАГО, зафиксированное автоматическими камерами фото— и видеофиксации, одним штрафом в сутки, пишет РИА «Новости».

Документ был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Законопроект предусматривает изменения в статью 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно инициативе, если автомобиль без полиса ОСАГО несколько раз за сутки будет зафиксирован камерами, административная ответственность будет наступать только за первый случай. Повторные штрафы в течение этого же дня применяться не будут.

Авторы законопроекта отмечают, что действующая норма позволяет штрафовать водителей за каждую фиксацию такого нарушения, что осложняет внедрение автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с использованием камер.

Ариана Ранцева