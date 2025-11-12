Магазин «Пятерочка» в Казани закрыли на 20 суток из-за нашествия грызунов

Суд удовлетворил требование Роспотребнадзора о временном запрете деятельности торговой точки после обнаружения следов крыс и антисанитарии

Суд вынес решение о приостановке работы магазина «Пятерочка» в Казани на 20 суток. Основанием послужили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм, создавшие прямую угрозу для жизни и здоровья горожан. Поводом для проверки стало письменное обращение граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.

Внеплановая выездная проверка Управления Роспотребнадзора по Татарстану, согласованная прокуратурой республики, была проведена в магазине по адресу: ул. Саид Галеева, 6, принадлежащем ООО «Агроторг».

В ходе рейда и последующей зоологической экспертизы были выявлены грубейшие нарушения. В складском помещении и на прилегающей территории инспекторы обнаружили свежие экскременты грызунов, жилые норы серой крысы, а также следы того, что грызуны поедали разложенную для них же приманку.

Кроме того, на контейнерной площадке магазина была зафиксирована антисанитария: загрязнение пищевыми и бытовыми отходами и переполненные мусорные контейнеры. Это свидетельствует о том, что санитарно-гигиенические мероприятия, предупреждающие заселение объекта грызунами, не проводились.



Анастасия Фартыгина