ФАС усилит контроль за ценами на еду и воду в аэропортах

Фото: Луиза Игнатьева

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала активнее следить за ценами на продовольственные товары, включая воду, в московских аэропортах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ведомство поручило своим территориальным органам провести анализ ценообразования компаний, которые занимают доминирующее положение на этих рынках.

— Служба поручила территориальным органам проанализировать ценообразование занимающих доминирующее положение на этих рынках организаций, расположенных в аэровокзальных комплексах, — говорится в сообщении.

Причиной для усиленного контроля стали результаты проверки, проведенной московским управлением ФАС в аэропорту Внуково. Там было выявлено необоснованное завышение цен на воду, что привело к возбуждению двух антимонопольных дел.

В настоящее время ФАС анализирует ценообразование в аэропортах 28 регионов России, где пассажиропоток превышает 1 млн человек в год.

Также в России предлагают снизить цены на еду в аэропортах при длительных задержках.



Анастасия Фартыгина