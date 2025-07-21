ФАС усилит контроль за ценами на еду и воду в аэропортах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала активнее следить за ценами на продовольственные товары, включая воду, в московских аэропортах. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ведомство поручило своим территориальным органам провести анализ ценообразования компаний, которые занимают доминирующее положение на этих рынках.
— Служба поручила территориальным органам проанализировать ценообразование занимающих доминирующее положение на этих рынках организаций, расположенных в аэровокзальных комплексах, — говорится в сообщении.
Причиной для усиленного контроля стали результаты проверки, проведенной московским управлением ФАС в аэропорту Внуково. Там было выявлено необоснованное завышение цен на воду, что привело к возбуждению двух антимонопольных дел.
- В настоящее время ФАС анализирует ценообразование в аэропортах 28 регионов России, где пассажиропоток превышает 1 млн человек в год.
Также в России предлагают снизить цены на еду в аэропортах при длительных задержках.
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