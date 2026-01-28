Спрос на майские туры из Казани вырос почти вдвое

Продажи поездок с заездами с 1 по 10 мая 2026 года заметно превысили прошлогодний уровень

Фото: Рената Валеева

Спрос на туры с вылетами из Казани и заездами с 1 по 10 мая 2026 года почти вдвое превысил показатель прошлого года на аналогичные даты. Жители региона стали активнее бронировать поездки на майские праздники. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Наиболее популярным направлением остается Турция — на нее приходится 56,4% всех продаж туров с вылетами из Казани. ОАЭ выбрали 17,9% туристов, Вьетнам и Египет — по 10,2% каждый. Доля Китая и Мальдив составила по 2,5%. Годом ранее структура спроса была иной: около 80% продаж приходилось на Турцию и 20% — на Египет.

Средняя продолжительность поездок сохранилась на уровне семи ночей. Глубина бронирования сократилась на 4,7% — сейчас туры оформляют в среднем за 4,6 месяца до вылета.

Стоимость туров с вылетом из Казани в мае начинается от 77 662 рублей за поездку в Турцию продолжительностью 7—10 ночей. Туры в ОАЭ стоят от 103 274 рублей, в Таиланд — от 127 тыс. рублей за неделю. Поездки по России и в страны СНГ обходятся дешевле: недельный тур в Москву стоит от 20 тыс. рублей, поездка в Сочи — от 90 тыс. рублей на двоих с перелетом.

Ариана Ранцева