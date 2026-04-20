МЧС: уровень воды у Верхнего Услона снизился, у Набережных Челнов — вырос

На нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС уровень воды опустился на 25 см

На Куйбышевском водохранилище у Верхнего Услона уровень воды снизился на два сантиметра, до 53,62 м. Отметка опасного критического уровня здесь установлена на уровне 54,24 м, а критические низкие отметки для водозаборов — 45,5 м. Об этом указали в ГУ МЧС РФ по РТ.

На Нижнекамском водохранилище вблизи Набережных Челнов уровень воды вырос на 2 см, до 63,75 м, при этом отметка опасного критического уровня составляет 65,9 м, а критические низкие отметки для водозаборов зафиксированы на уровне 61,7 м.

На нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС уровень воды опустился на 25 см, до 56,6 м, при отметке опасного критического уровня 58 м.

Среднесуточный приток воды в Куйбышевское водохранилище составляет 28 330 м³/с, а расход воды через Жигулевский гидроузел — 29 210 м³/с.

В результате подъема уровня воды зафиксированы следующие подтопления:

один низководный мост в Азнакаевском районе в населенном пункте Тумутук на реке Ик (высота перелива — 3 см, за сутки снижение на 1 см);

две грунтовые дороги: в Арском районе в н. п. Качелино (река Казанка, высота перелива — 20 см, изменений за сутки нет) и в Тюлячинском районе в н. п. Екатериновка (река Малая Меша, высота перелива — 5 см, изменений за сутки нет);

16 приусадебных участков в СНТ «Озон» пгт Васильево Зеленодольского района (река Волга);

частично подтоплена набережная в поселке Красный Ключ Нижнекамского района из‑за повышения уровня воды на реке Каме.

