РКН потребовал удалить более 305 тыс. материалов в Telegram с начала 2025 года
За указанный период выявлено 145,6 тыс. материалов с детской порнографией
Роскомнадзор сообщил о направлении требований в адрес Telegram об удалении более 35,6 тыс. противоправных материалов с начала 2026 года, пишет ТАСС.
Всего с начала 2025 года мессенджеру направлено около 305 тыс. требований, из них более 269,2 тыс. — в 2025 году и свыше 35,6 тыс. — в 2026-м.
За указанный период выявлено 145,6 тыс. материалов с детской порнографией, 112,6 тыс. — с пронаркотическим содержанием, 35,5 тыс. — о способах обхода блокировок, 11,1 тыс. — с суицидальной тематикой.
Также зафиксировано 50 материалов, пропагандирующих отказ от деторождения, 70 публикаций об изготовлении взрывчатых веществ и оружия и 12 материалов с информацией о несовершеннолетних, пострадавших от противоправных действий.
Ранее «Реальное время» писало, что власти планируют ограничить доступ к Telegram в начале апреля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».