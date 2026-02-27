РКН потребовал удалить более 305 тыс. материалов в Telegram с начала 2025 года

За указанный период выявлено 145,6 тыс. материалов с детской порнографией

Фото: Динар Фатыхов

Роскомнадзор сообщил о направлении требований в адрес Telegram об удалении более 35,6 тыс. противоправных материалов с начала 2026 года, пишет ТАСС.

Всего с начала 2025 года мессенджеру направлено около 305 тыс. требований, из них более 269,2 тыс. — в 2025 году и свыше 35,6 тыс. — в 2026-м.

За указанный период выявлено 145,6 тыс. материалов с детской порнографией, 112,6 тыс. — с пронаркотическим содержанием, 35,5 тыс. — о способах обхода блокировок, 11,1 тыс. — с суицидальной тематикой.

Также зафиксировано 50 материалов, пропагандирующих отказ от деторождения, 70 публикаций об изготовлении взрывчатых веществ и оружия и 12 материалов с информацией о несовершеннолетних, пострадавших от противоправных действий.

Ранее «Реальное время» писало, что власти планируют ограничить доступ к Telegram в начале апреля.

Ариана Ранцева