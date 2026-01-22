Apple планирует переформатировать помощника Siri в чат-бот Campos

Изменения помогут фирме конкурировать с OpenAI и Google

Фото: Реальное время

Компания Apple планирует в 2025 году переформатировать свой голосовой помощник Siri в полноценный чат-бот на основе технологии ИИ. Изменения помогут фирме конкурировать с OpenAI и Google, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что чат-бот получил рабочее название Campos, который должен целиком заменить нынешний интерфейс Siri. Чат-бот будет доступен на смартфонах, планшетах и компьютерах Apple. Активировать приложение пользователи смогут через голосовую команду Siri или длительным нажатием боковой кнопки, как и при использовании нынешнего голосового помощника.

Переформатирование Siri станет ключевым пунктом плана Apple по осваиванию рынка ИИ, так как пока компания уступает конкурентам. По планам приложение обновят в июне, а его официальный выпуск ожидается в сентябре.

Никита Егоров